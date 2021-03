Ευρυτανία

Φωτιά στο Καρπενήσι

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες.

Συναγεργμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Καρπενήσι του νομού Ευρυτανίας.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από υδροφόρες και οχήματα ΟΤΑ.