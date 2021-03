Αχαΐα

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίθεση εναντίον των ένστολων έγινε στο κέντρο της Πάτρας.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκαν, λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ, δύο αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Πατρών, την στιγμή που κινούνταν με τις μηχανές τους στην οδό 25ης Μαρτίου, κοντά στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι δράστες πέταξαν τρεις βόμβες μολότοφ εναντίον των δύο αστυνομικών, χωρίς όμως να τραυματιστεί κάποιος από τους ένστολους.

Αμέσως μετά την επίθεση αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ παράλληλα ερευνάται το σημείο όπου δέχθηκαν την επίθεση οι δύο άνδρες της Τροχαίας.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: thebest.gr