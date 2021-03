Ημαθία

Χτύπησε ντελιβερά που του άργησε την παραγγελία (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό το βράδυ της Τσικνοπέμπτης με θύμα έναν διανομέα.

Πρωτοφανές περιστατικό εκτιλύχθηκε στη Βέροια το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, στη Βέροια.

Ένας άνδρας που περίμενε την παραγγελία του, χτύπησε τον ντελιβερά, επειδή καθυστέρησε!

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 21:00, κοντά στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ηρέμησαν τα πνεύματα, ενώ ο άνδρας που έριξε γροθιά στον υπάλληλο μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι, ο διανομέας δεν θέλει να υποβάλλει μήνυση.

Πηγή: InVeria.gr