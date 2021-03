Θεσσαλονίκη

Τσικνοπέμπτη: Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ψητοπωλείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛ.ΑΣ έφτασε στο σημείο μετά από καταγγελία.



Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ψητοπωλείου στη Θεσσαλονίκη επέβαλαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., καθώς είχε στήσει ψησταριά στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί έφτασαν στο ψητοπωλείο της οδού Λαμπράκη μετά από καταγγελία, η οποία ανέφερε ότι είχε στηθεί ψησταριά στο πεζοδρόμιο, μπροστά από το κατάστημα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η φουφού είχε όντως στηθεί στο πλακόστρωτο και γι’ αυτόν το λόγο βεβαίωσαν υγειονομική παράβαση στον ιδιοκτήτη του καταστήματος εστίασης.

Δικογραφία σε βάρος του θα σχηματιστεί από το ΑΤ Τούμπας- Τριανδρίας.

Πηγή: thestival