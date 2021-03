Θεσσαλονίκη

Νεαρός πλήρωσε ακριβά το ψήσιμο για την Τσικνοπέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποφάσισε να «τσικνίσει» με τους φίλους του και τώρα καλείται να το πληρώσει.

Να «τσικνίσει» με τους φίλους του θέλησε ένας 24χρονος στη Θεσσαλονίκη, οργανώνοντας μάζωξη στο διαμέρισμά του, παρά τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης.

Αστυνομικοί κλήθηκαν χθες το απόγευμα, Τσικνοπέμπτη, στο σπίτι του που βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας και συνέλαβαν τον νεαρό ως διοργανωτή της συνάθροισης. Στον 24χρονο επιβλήθηκε, επιπλέον, πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ στους πέντε καλεσμένους του, πρόστιμο 300 ευρώ, στον καθένα.