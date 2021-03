Μαγνησία

Επίθεση με μπογιές στα Δικαστήρια Βόλου (εικόνες)

Βανδάλισαν το Δικαστικό Μέγαρο. Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου για την επίθεση.

Επίθεση με μπογιές έκαναν άγνωστοι, το βράδυ της Πέμπτης, στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου προκαλώντας ζημιές στην κεντρική πρόσοψη του διατηρητέου κτηρίου, που είναι δωρεά του Ανδρέα Συγγρού.

Ήδη, η Αστυνομία διεξάγει έρευνες, ενώ σημειώνεται ότι στην εξωτερική είσοδο των δικαστηρίων υπάρχουν κάμερες που αναμένεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, Χρήστος Στρατηγόπουλος, τόνισε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα, και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τον χθεσινό βανδαλισμό του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, ως ενέργεια που αφενός στρέφεται κατά της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και επιχειρεί (ατελέσφορα) την απαξίωση και τον εκφοβισμό της, αφετέρου προσβάλει και υποβαθμίζει τον δημόσιο χώρο, σε ένα κτήριο υψηλού συμβολισμού για την πόλη και τους πολίτες του Βόλου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου δηλώνει ότι, σε συνεργασία με την Διοίκηση του Πρωτοδικείου Βόλου, θα συμβάλει στην άμεση και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι αρνητές της Δικαιοσύνης, στο κτήριο σύμβολο της έννοιας αυτής στην πόλη μας».