Θεσσαλονίκη

Συνθήματα για τον Κουφοντίνα μέσα σε εκκλησία (εικόνες)

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η αναγραφή συνθημάτων σε παρεκκλήσι.

Συνθήματα μέσα σε παρεκκλήσι το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έγραψαν για τον απεργό πείνας και δίψας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Συγκεκριμένα, άγνωστος ή άγνωστοι έγραψαν με σπρέι «νίκη στον Κουφοντίνα», κάτω από τις εικόνες στο παρεκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται έξω από τον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου επί της οδού Εγνατίας. Ακόμα, στο πάνω μέρος, άλλο σύνθημα αναφέρει: «η θρησκεία σας βρωμά πατριαρχεία».

Τα συνθήματα στους τοίχους αλλά και έξω από ιερούς ναούς είναι ένα… σύνηθες «φαινόμενο» στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: grtimes.gr