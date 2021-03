Αργολίδα

Σύγκρουση αυτοκινήτων με έναν νεκρό (εικόνες)

Θανατηφόρα σύγκρουση αυτοκινήτων. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας εκ των δυο ηλικιωμένων που τραυματίστηκαν το πρωί της Παρασκευή σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση των δυο οχημάτων ήταν σφοδρή, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δυο ηλικιωμένοι παραβίασε στοπ και εξήλθε εκ της οδού Μ. Αλεξάνδρου επί της παραλιακής και συγκρούστηκε με άλλο διερχόμενο όχημα.

Στο σημείο του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής καθώς μέσα στο όχημα εγκλωβίστηκαν ο οδηγός του οχήματος και ο συνεπιβάτης. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ Αργολίδας στο νοσοκομείο Ναυπλίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός από αυτούς.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια των θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας.

Πηγή: argolikeseidhseis