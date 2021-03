Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αδέρφια πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες

Θρήνος στην περιοχή, που "βράζει" απο το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Πάνω από 12% το ποσοστό θετικότητας.

Δύο ηλικιωμένα αδέλφια που είχαν προσβληθεί από κορονοϊό στη συρροή κρουσμάτων στη Μαλεσίνα πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών, εξαιτίας επιπλοκών.

Σε σημερινά τεστ που έγιναν σε Μαλεσίνα και Θεολόγο από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, βρεθηκαν 56 θετικά δείγματα. Πιο συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 381 τεστ στη Μαλεσίνα όπου βρέθηκαν 46 θετικά (ποσοστό θετικότητας άνω του 12%) και σε 180 στο Θεολόγο εντοπίστηκαν άλλα 10 (ποσοστό 5,56%).

Όπως αναφέρει το tvstar το νοσοκομείο της Λαμίας δέχεται μεγάλη πίεση από ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και στην κλινική Covid και στην πλειονότητά τους κατάγονται από τη Μαλεσίνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 65 ασθενείς νοσηλεύονται στις κλίνες Covid του νοσοκομείου και μόνο 8 κρεβάτια παραμένουν κενά, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να ετοιμάζεται για το άνοιγμα και νέας κλινικής κορονοϊού.

