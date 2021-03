Αργολίδα

Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι που ζούσαν ηλικιωμένοι (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής αλλά και περιπολικά της αστυνομίας, καθώς υπήρχε πληροφορία για εγκλωβισμένους.

Στις φλόγες τυλίχθηκε τη νύχτα ένα σπίτι στην Δαλαμανάρα του Δήμου Άργους Μυκηνών στην Αργολίδα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής αλλά και περιπολικά της αστυνομίας, καθώς υπήρχε πληροφορία για εγκλωβισμένους. Όταν έφθασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις η οικία καιγόταν ολοσχερώς, ενώ κατέρρευσε και η σκεπή του.

Οι δύο ηλικιωμένοι που ζούσαν στο σπίτι πρόλαβαν όμως να το εγκαταλείψουν και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άργους.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr