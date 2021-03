Κοζάνη

Θρίλερ με νεκρό άνδρα σε δύσβατη περιοχή

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του.

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός άνδρα στην περιοχή Μεταμόρφωση Κοζάνης.

Μετά από επιχείρηση του Σώματος, ο αγνοούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο. Μετά την ανάσυρσή του παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 64χρονο βοσκό, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Το γεγονός ότι τα πρόβατα επέστρεψαν, μόνα τους, πίσω, στη μονάδα, ανησύχησε τον ιδιοκτήτη τους, ο οποίος με κατοίκους του χωριού, άρχισαν να ψάχνουν τον 64χρονο, ενώ ειδοποιήθηκε κι η αστυνομία.

"Φως" στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή. Στην επιχείρηση της Πυροσβεστικής πήραν μέρος δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

