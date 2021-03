Λάρισα

Σεισμός στην Ελασσόνα: σημαντική καθίζηση διαπίστωσαν οι επιστήμονες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλο ένα βράδυ αγωνίας για τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Έλεγχοι και αυτοψίες από μηχανικούς.

Ακόμα μία νύχτα τρόμου και αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, με τους συνεχείς μετασεισμούς να τους κρατούν μακριά από τα σπίτια τους.

Τη Δευτέρα αναμένεται να είναι έτοιμο το πόρισμα των επιστημόνων για τον σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ελασσόνα, λίγες μόνο ώρες μετά τον αρχικό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ.

Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες κάνουν λόγο για σημαντική καθίζηση του εδάφους, η οποία φτάνει ακόμα και τα 40 εκατοστά. Αξιοποιώντας τις εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος Sentinel 1 κατά την τροχιά του γύρω από τη Γη διαπίστωσαν σημαντική εδαφική παραμόρφωση. Όπως δηλώνει στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ» ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς «η μέγιστη τιμή καθίζησης, που αγγίζει τα 40 εκατοστά, παρατηρείται στην ορεινή περιοχή δυτικά του χωριού Δαμάσι και βόρεια του χωριού Ζάρκο».

Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Χουλιάρας, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι ο ισχυρός μετασεισμός ξάφνιασε τους σεισμολόγους, αλλά εκτίμησε ότι είναι ελάχιστη η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί άλλο ρήγμα.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Τυρνάβου και η Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, καθώς και ο Δήμος Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 03-03-2021 στις παραπάνω περιοχές.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και Δημόσια κτήρια των πληγεισών περιοχών στους Δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου.

Στις πληγείσες περιοχές, από τις πρώτες ώρες του καταστροφικού σεισμού, βρίσκεται κλιμάκιο μηχανικών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο σήμερα ενισχύθηκε και αποτελείται από 114 μηχανικούς, οι οποίοι κάνουν αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτήρια (κατοικίες, δημόσια κτήρια, σχολικές μονάδες, κέντρα υγείας).

Ήδη έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 941 κτήρια. Από αυτές 841 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 520 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες. Επίσης, έχουν ελεγχθεί 22 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 12. Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 17 από τις 26 αυτοψίες, ενώ σε 52 άλλα κτήρια (αποθήκες, στάβλους) τα 51 κρίθηκαν ακατάλληλα προς χρήση. Έχουν γίνει έλεγχοι και σε 64 σχολικές μονάδες και στο Δικαστικό Μέγαρο, το Νοσοκομείο, το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και το ΕΦΚΑ Λαρίσης.

Τέλος, ξεκίνησε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η μεταφορά οικίσκων και τροχόσπιτων για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων από το σεισμό.

Gallery