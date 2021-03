Θεσσαλονίκη

Μολότοφ σε σύνδεσμο οπαδών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.

Άγνωστοι έριξαν βόμβα μολότοφ σε σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μολότοφ έπεσε στο οδόστρωμα χωρίς να προκαλέσει ζημιές στο σύνδεσμο ούτε κάποιο τραυματισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης.