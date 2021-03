Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: αυξητική η ημερήσια τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου των τελευταίων δύο ημερών είναι αντίστοιχες των τιμών που μετρήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου.

Αυξητική παραμένει η ημερήσια τάση στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εξέλιξη των μετρήσεων από δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου:

Η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων δηλαδή της Τετάρτης 03/03 και της Πέμπτης 04/03, είναι

αυξημένη κατά 15% σε σχέση τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 1/3 και της Τρίτης 2/3

σταθερή (αύξηση μικρότερη του 3%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 24/2 και Πέμπτης 25/2.

Οι εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου των τελευταίων δύο ημερών είναι αντίστοιχες των τιμών που μετρήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου 2020, δηλαδή πριν την δραματική αύξηση του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

«Οι μετρήσεις του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 είναι μεν αυξητικές αλλά δεν ακολουθούν την εκθετική συμπεριφορά του Οκτωβρίου 2020», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δρ. Μ. Πεταλά, επικεφαλής της ομάδας υποδοχής των λυμάτων στο ΑΠΘ και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.