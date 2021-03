Ρεθύμνου

Τροχαίο σοκ με έναν σοβαρά τραυματία

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή. Ένας σοβαρά τραυματίας.

Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, κινητοποιώντας τις αρχές. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σε σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καβρού στο Ρέθυμνο.

Η σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβάν ερευνά η Τροχαία προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: Cretapost