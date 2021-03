Αχαΐα

Αποκριάτικο κορονοπάρτι σε live μετάδοση (βίντεο)

Οι συμμετέχοντες δεν δίστασαν να αναρτήσουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αποκριάτικο κορονοπάρτι με πάνω από 100 άτομα πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με τους συμμετέχοντες να αναρτούν μάλιστα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και όπως φαίνεται νεαροί βρίσκονται ο ένας πάνω στο άλλον, χωρίς μάσκες και με το αλκοόλ ρέει άφθονο.

Για το κορονοπάρτι ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ η οποία μετέβη στο σημείο για να διαλύσει το πλήθος. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι νεαροί πηδούσαν από τα παράθυρα στο άκουσμα των σειρήνων και ότι οι αστυνομικοί έβλεπαν τους συμμετέχοντες να το σκάνε στα χωράφια.

