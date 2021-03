Λάρισα

Λάρισα: ούτε με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν τα κλειστά σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υφυπουργός Παιδείας επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές για να διαπιστώσει την κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με τα θέμα της εκπαίδευσης και των σχολείων της περιοχής.

Τα σχολεία που είναι κλειστά στις περιοχές της Λάρισας, έπειτα από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ στην Ελασσόνα, δεν θα λειτουργήσουν ούτε με τηλεκπαίδευση.

Η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή, βρέθηκε σήμερα στις πληγείσες περιοχές και σε δηλώσεις της τόνισε ότι θέλησε να έχει η ίδια πρωτογενή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με τα θέμα της εκπαίδευσης και των σχολείων της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, η υφυπουργός σημείωσε πως τα σχολεία των περιοχών που είναι κλειστά μετά από εισήγηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, δεν θα λειτουργήσουν ούτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Τέλος, μιλώντας για το σχολείο του Δαμασίου, από το οποίο με την στήριξη του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μαθητών κατά την διάρκεια του σεισμού, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη, η κυρία Μακρή ευχαρίστησε τον διευθυντή του σχολείου, υπενθυμίζοντας πως το συγκεκριμένο σχολείο είχε διακριθεί σε διαγωνισμό μεταξύ σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.