Φθιώτιδα

Αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά στην μέση του δρόμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Σοβαρό περιστατικό στη Φθιώτιδα. Ένα βανάκι πήρε φωτιά στην εθνική οδό στις Λιβανάτες με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Το σοκαριστικό συμβάν έγινε στον κόμβο των Λιβανατών, όπου κινούνταν το μεσημέρι της Κυριακής ένας επαγγελματίας από τη Φθιώτιδα.

Το λευκό φορτηγάκι ξαφνικά άρχισε να βγάζει καπνό από το χώρο της μηχανής και ο οδηγός αμέσως το ακινητοποίησε και απομακρύνθηκε.

Οι φλόγες τύλιξαν το μπροστινό μέρος από το βαν αμέσως, ωστόσο οι πυροσβέστες από το ΠΚ της Αταλάντης έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και πρόλαβαν να σβήσουν τη φωτιά, πριν αυτή καταστρέψει ολοσχερώς το αυτοκίνητο.

Πηγή: lamiareport.