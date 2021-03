Αχαΐα

“Θρίλερ” με απαγωγή γυναίκας - Καταδίωξη στην Εθνική Οδό

Η γυναίκα απήχθη από αρτοποιείο στην Κυψέλη. Τι αναφέρει η μήνυση σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων. Ποια η τύχη της γυναίκας.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι Αρχές ότι απήχθη γυναίκα και μεταφέρεται από την Αθήνα στην Πάτρα με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρεις άνδρες.

Στη διάρκεια της επιχείρησης στήθηκαν μπλόκα σε πολλά σημεία της Ολυμπίας Οδού, με έμφαση στην περιοχή της Πούντας, όπου τελικά το όχημα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε. Εντός του αυτοκινήτου όμως δεν βρισκόταν η γυναίκα που φέρεται ότι απήχθη με την απειλή όπλου από αρτοποιείο στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης.

Οι άνδρες μαζί με το αυτοκίνητο οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακράτας και οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατατέθηκε μήνυση σε βάρος Πατρινού, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τα άλλα δύο άτομα στην Ολυμπία. Κατηγορείται ότι υπό την απειλή όπλου άρπαξε τη γυναίκα.

Η μήνυση έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η άγρια καταδίωξη των δραστών. Δεδομένου πως ο ένας από τους δράστες και φερόμενος ως πρωταγωνιστής της αρπαγής της γυναίκας είναι Πατρινός, οι υποψίες για την πιθανή μετακίνησή του στράφηκαν στην Πάτρα.

Έτσι οι συλληφθέντες πλέον θα οδηγηθούν από το Αστυνομικό Τμήμα Ακράτας όπου οδηγήθηκαν μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, στον Εισαγγελέα. Ο πατρινός (γνωστός στις Αρχές) κατηγορείται ανάμεσα στα άλλα για αρπαγή, παράνομη κατακράτηση παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

