Λασιθίου

Έπεσε από την σκάλα σκοτώθηκε

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρος ήταν για έναν 80χρόνο από την Ιεράπετρα, ο τραυματισμός που υπέστη κατά την πτώση του στη σκάλα του σπιτιού του.

Ο 80χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το απόγευμα, έπεσε και χτύπησε στα σκαλοπάτια. Αν και η πτώση του έγινε αντιληπτή από μέλη της οικογένειας του και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο άτυχος άνδρας είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού.