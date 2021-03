Θεσσαλονίκη

“Ντου” με πέτρες σε Αστυνομικό Τμήμα

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες σε ΑΤ φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα εναντίον της Αστυνομίας.

Ομάδα περίπου τριάντα ατόμων βρέθηκε το απόγευμα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας-Χορτιάτη, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα εναντίον της αστυνομίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν και πέτρα εναντίον του τμήματος, πριν σκορπιστούν και χαθούν στην γύρω περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε τραυματισμοί.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ελέγχους.

Φωτογραφία: thestival