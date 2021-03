Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε μεταφορική

Με το χρηματοκιβώτιο έφυγαν οι δράστες… «Άνθρακας» ο θησαυρός.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Σίνδο.

Οι τρεις δράστες εισέβαλλαν στα γραφεία μεταφορικής εταιρείας, περίπου στις 23:00 και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο, υπό την απειλή όπλου.

Όμως, οι ληστές, μάλλον έκαναν…τζάμπα κόπο, αφού το χρηματοκιβώτιο είχε κάτω από 400 ευρώ.

Η Αστυνομία αναζητεί τους δράστες.