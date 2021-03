Ηράκλειο

Εντοπίστηκε “μίνι” οπλοστάσιο

"Λαβράκι" έβγαλε η αστυνομική έρευνα μετά από έρευνες σε σπίτια. Τρεις συλλήψεις.

Συνελήφθησαν, σήμερα σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, δυο άνδρες και μια γυναίκα, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Η σύλληψη του έγινε στη διάρκεια ερευνών στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, 2 κυνηγητικά όπλα, γεμιστήρας, εξάρτημα πολεμικού τυφεκίου, 48 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου και 28 φυσίγγια.

Επιπλέον σε βάρος των συλληφθέντων καθώς και σε ακόμα μία ημεδαπή σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.