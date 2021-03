Αχαΐα

Επίθεση με μολότοφ σε πάρκινγκ της αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταδρομική επίθεση έγινε αιφνιδιαστικά και συντονισμένα από δύο πλευρές.

“Καταδρομική” επίθεση στο πάρκινγκ της Αστυνομίας στην Πάτρα, στην οδό Αμερικής, πραγματοποίησαν στις 4.30 τα ξημερώματα τουλάχιστον 10 άτομα.

Κουκουλοφόροι πέταξαν τουλάχιστον 20 μολότοφ και γκαζάκια στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ. Η επίθεση έγινε αιφνιδιαστικά και συντονισμένα από δύο πλευρές.

Βλέποντας την επίθεση ο φρουρός - αστυνομικός πέταξε δύο χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και ταυτόχρονα ειδοποίησε το κέντρο επιχειρήσεων της Αστυνομίας, αλλά και την Πυροσβεστική. Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να υποστούν ζημιές τρία κατασχεμένα ΙΧ και δύο παλιά περιπολικά, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε.

Όταν οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, έσβησαν τις φωτιές, πριν επεκταθούν σε άλλα αυτοκίνητα, ενώ αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν συλλέξει στοιχεία από τον χώρο της επίθεσης, αλλά και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν, για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: flamis.gr