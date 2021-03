Θεσσαλονίκη

Τρεις νεκροί από φωτιά σε αποθήκη

Τραγωδία τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής.

Τραγωδία τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη! Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη της πόλης.

Οι άνθρωποι αυτοί είχαν βρει καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένη βιοτεχνία, στην οδό Πίψου, στην οποία διέμεναν το τελευταίο διάστημα. Οι τρεις άτυχοι άνδρες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο και πιθανολογείται ότι έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα αλγερινής καταγωγής, ηλικίας 35 έως 40 ετών, ενώ ένας τέταρτος μετανάστης, από το Μαρόκο, κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το κτίριο και σώθηκε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 άνδρες της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα, όμως ήταν ήδη αργά για τους τρεις άτυχους ανθρώπους. Περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να δώσει στις Αρχές ο τέταρτος άνδρας, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Πυροσβεστική.