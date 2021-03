Αργολίδα

Εξαπατούσαν πολίτες με ψεύτικα προφίλ σε social media

Εξιχνιάστηκαν πάνω από 20 περιπτώσεις απατών. Πως οι επιτήδειοι κατάφερναν να αποσπούν χρήματα από τα θύματά τους.

Περισσότερες από 20 περιπτώσεις απατών σε βάρος πολιτών εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Άργους - Μυκηνών, ενώ για τις υποθέσεις αυτές κατηγορούνται τρεις άνδρες, ηλικίας 27, 32 και 49 ετών, αντίστοιχα, καθώς και μία γυναίκα 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και απάτη με υπολογιστή, που περιλαμβάνει και άγνωστο συνεργό τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες του τμήματος Ασφάλειας Άργους - Μυκηνών, οι κατηγορούμενοι δημιουργούσαν ψεύτικα προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων αναρτούσαν αγγελίες πώλησης ειδών ρουχισμού και κινητών τηλεφώνων, σε δελεαστικές τιμές.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, οι παθόντες πλήρωναν το αντίτιμο των παραγγελιών τους μέσω ταχυδρομικής επιταγής, ως αντικαταβολή, με αποτέλεσμα πρώτα να πληρώνουν και μετά να αντιλαμβάνονται την σε βάρος τους απάτη, καθώς στα δέματα υπήρχαν ευτελούς αξίας ενδύματα ή χάρτινες συσκευασίες χυμών, προσομοιάζοντας το σχήμα των κινητών τηλεφώνων.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την δράση των κατηγορούμενων προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι είχαν διαπράξει, από το Δεκέμβριο του 2018 έως και τον περασμένο Νοέμβριο, 21 περιπτώσεις απατών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των τεσσάρων ατόμων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Άργους - Μυκηνών, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.