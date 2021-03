Θεσσαλονίκη

Διανομείς έκαναν μοτοπορεία διαμαρτυρίας (εικόνες)

Πορεία διαμαρτυρίας με τις μοτοσυκλέτες τους πραγματοποίησαν διανομείς, εργαζόμενοι στην εστίαση. Τι διεκδικούν.

Πορεία διαμαρτυρίας με τις μοτοσυκλέτες τους πραγματοποίησαν διανομείς, εργαζόμενοι στην εστίαση, την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή Αγώνα Διανομέων.

Οι διανομείς ζήτησαν την εφαρμογή "υποχρεωτικής" κλαδικής σύμβασης για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό και τουρισμό, κάλυψη των καυσίμων και των φθορών των οχημάτων από τους εργοδότες, μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, κ.α.



Η διαμαρτυρία ξεκίνησε από το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και μέσω των οδών Α.Σοφίας, Π. Μελά, Τσιμισκή, Κ. Ντηλ και Εγνατία κατέληξε έξω από το ΥΜΑΘ, όπου οι διανομείς παρέμειναν για περίπου είκοσι λεπτά φωνάζοντας συνθήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.