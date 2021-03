Αχαΐα

Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλετιστή (εικόνες)

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή. Τραυματίστηκε ο αναβάτης.

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν οδηγό μηχανής σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Φιλοποίμενως στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύγκρουση σημειώθηκε όταν το ΙΧ παραβίασε το STOP.

Πηγή: dete.gr