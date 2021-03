Θεσσαλονίκη

Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικό τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες έριξαν μολότοφ μπροστά από το Α.Τ Λευκού Πύργου και στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ έριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου επί της οδού Δωδεκανήσου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη σκοπιά του τμήματος, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τυχόν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης σημειώθηκε “καταδρομική” επίθεση στο πάρκινγκ της Αστυνομίας στην Πάτρα, στην οδό Αμερικής. Κουκουλοφόροι πέταξαν τουλάχιστον 20 μολότοφ και γκαζάκια στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ. Η επίθεση έγινε αιφνιδιαστικά και συντονισμένα από δύο πλευρές.