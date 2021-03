Θεσσαλονίκη

Κατάληψη ΑΠΘ: επιχείρηση εκκένωσης με δεκάδες προαγωγές (εικόνες)

Άσχετοι με την λειτουργία του Πανεπιστημίου σχεδόν οι μισοί από τους προσαχθέντες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, που συνοδεύεται απο φωτογραφίες, «σε συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή δυνάμεων Ε.Κ.Α.Μ., Ο.Π.Κ.Ε. καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων και των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε ομαλά την 07:20 ώρα η εκκένωση της κατάληψης της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Από εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έχουν προσαχθεί συνολικά 33 άτομα (26 άνδρες και 7 γυναίκες), από τους οποίους 32 ημεδαποί και ένας Κύπριος. Οι 19 από αυτούς δήλωσαν φοιτητές του Α.Π.Θ. ενώ οι υπόλοιποι 14 δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ταυτοποίηση τους και εφόσον χρειαστεί θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Προς στιγμήν επικράτησε ένταση, καθώς κάποιοι εκ των καταληψιών φέρονταν ως απρόθυμοι να εγκαταλείψουν το κτήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται φοιτητές, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενη εκκένωση της κατειλημμένης Πρυτανείας.

Για σήμερα έχει οργανωθεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί στην Πρυτανεία του ΑΠΘ από φοιτητές και καθηγητές του ΑΠΘ, ενώ στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί φοιτητικό συλλαλητήριο στο άγαλμα Βενιζέλου, ενάντια στον νέο νόμο, με τις αλλαγές στα ΑΕΙ.