Θεσσαλονίκη

Κατάληψη ΑΠΘ: επιχείρηση εκκένωσης με δεκάδες προσαγωγές (εικόνες)

Άσχετοι με την λειτουργία του Πανεπιστημίου σχεδόν οι μισοί από τους προσαχθέντες.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν 16 από τις 33 προσαγωγές ατόμων που πραγματοποίησε το πρωί η αστυνομία κατά την επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στην Πρυτανεία του ΑΠΘ. Εις βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αδικήματα που τους βαρύνουν.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, που συνοδεύεται απο φωτογραφίες, ανέφερε ότι «σε συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή δυνάμεων Ε.Κ.Α.Μ., Ο.Π.Κ.Ε. καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων και των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε ομαλά την 07:20 ώρα η εκκένωση της κατάληψης της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Από εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έχουν προσαχθεί συνολικά 33 άτομα (26 άνδρες και 7 γυναίκες), από τους οποίους 32 ημεδαποί και ένας Κύπριος. Οι 19 από αυτούς δήλωσαν φοιτητές του Α.Π.Θ. ενώ οι υπόλοιποι 14 δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ταυτοποίηση τους και εφόσον χρειαστεί θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Προς στιγμήν επικράτησε ένταση, καθώς κάποιοι εκ των καταληψιών φέρονταν ως απρόθυμοι να εγκαταλείψουν το κτήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται φοιτητές, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενη εκκένωση της κατειλημμένης Πρυτανείας.

Σπίρτζης: Η γελοιότητα και ο ρεβανσισμός στο μεγαλείο της...

Για "γελοιότητα και ρεβανσισμό του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη" κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του ο Tομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης. "Ελικόπτερα, drones, ξύλο, χημικά, προσαγωγές και αστυνομική αυθαιρεσία για μια κατάληψη που είχε αποφασιστεί να λήξει σήμερα το πρωί όπως όλοι γνώριζαν… Την Κυριακή 7 Μαρτίου, η απρόκλητη αστυνομική βία και αυθαιρεσία στην πλατεία της Νέας Σμύρνης άφησε άφωνη την ελληνική κοινωνία προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των δημοκρατικών πολιτών. Την Δευτέρα, αύρες μεταφέρθηκαν από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη και αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν τα κτίρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Η κινητοποίηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ζήσουμε τις ίδιες αγριότητες που συνηθίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, κυρίως καθηγητών του ΑΠΘ και φορέων της πόλης απέτρεψαν μέσα στο βαρύ κλίμα των γεγονότων της Νέας Σμύρνης την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων στα κτίρια του ΑΠΘ" αναφέρει στην ανακοίνωσή του και προσθέτε:

"Την Τρίτη και την Τετάρτη η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης διέρρεε σε βουλευτές και δημοσιογράφους ότι η αστυνομία δεν θα επιχειρούσε εντός του ΑΠΘ και με ανακοίνωσή της* στη συνέχεια δήλωνε πως οποιαδήποτε δήλωση ή δημοσίευμα περί αστυνομικής επιχείρησης για εκκένωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Χθες επίσης, προαναγγέλθηκε από τους φοιτητές, που αγωνίζονται κατά του αντιεκπαιδευτικού νόμου Κεραμέως, η λήξη της κατάληψης της Πρυτανείας. Το ήξεραν ΟΛΟΙ, ότι σήμερα η κατάληψη λήγει. Και όμως, σήμερα τα ξημερώματα, ημέρα που οι φοιτητές θα αποχωρούσαν από την Πρυτανεία, η αστυνομία εισέβαλε στο Αριστοτέλειο στήνοντας μια αναχρονιστική, αστυνομική "υπερπαραγωγή". Σηκώθηκαν ελικόπτερο και drones, χρησιμοποιήθηκαν υπέρμετροι των πραγματικών επιχειρησιακών αναγκών αστυνομικοί, ασκήθηκε για μια ακόμη φορά αστυνομική βία με ξύλο, κυνηγητό, ρίψη χημικών, έγιναν προσαγωγές, απαγορεύτηκε η παρουσία δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ. Εκτός από τη γελοιότητα της όλης επιχείρησης, το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι αυτός που επιδιώκει μέσω της αστυνομίας την βία, την ένταση, τον διχασμό, το μίσος, την τυφλή οργή, αυτός που δεν επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του. Η επιβολή του δόγματος "τρόμος και πάταξη", η στοχοποίηση της νεολαίας μας, η τρομοκράτηση της κοινωνίας είναι πολιτικό σχέδιο, με στόχο την τρομοκράτηση και την χειραγώγηση της κοινωνίας.

ΚΚΕ: Το κλίμα τρομοκρατίας δεν θα περάσει

Από την πλευρά της η Κ.Ο. της Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η κυβέρνηση συνεχίζει στον αυταρχικό της κατήφορο και την ένταση της καταστολής. Σήμερα Πέμπτη 11/3/2021 προχώρησε στην εκκένωση της κατάληψης της Πρυτανείας του ΑΠΘ, δημιουργώντας παράλληλα ένα κλίμα αστυνομοκρατίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων, ελικοπτέρων που πετάνε πάνω από την πόλη, ενώ δεν δίστασε ακόμα και να απαγορεύσει την είσοδο των δημοσιογράφων στο ΑΠΘ.

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση απαντά στα προβλήματα με καταστολή. Μπροστά στο αίτημα των φοιτητών να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, που παραμένουν έναν χρόνο τώρα κλειστά, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας, για να μπορέσουν οι φοιτητές να γίνουν ξανά φοιτητές, η κυβέρνηση απαντά με βία και καταστολή. Ενδεικτικό των στοχεύσεών της είναι ότι η επιχείρηση έγινε ενώ ήδη είχε ανακοινωθεί ότι η κατάληψη θα λήξει σήμερα το πρωί. Το κλίμα τρομοκρατίας δεν θα περάσει. Απέναντι στην αντιλαϊκή τους πολιτική θα βρίσκουν συνέχεια την αντίδραση του λαού και της νεολαίας. Τώρα να παρθούν όλα τα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων. Να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες».