Έπεσε χιόνι στη Χαλκιδική (εικόνες)

Κάτω από το μηδέν το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Ισχυρή χιονόπτωση και στις Σέρρες.

Ασθενής χιονόπτωση καταγράφηκε το πρωί στην ορεινή Χαλκιδική, λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Ωστόσο, δεν παρατηρείται κανένα πρόβλημα στη βόρεια Ελλάδα από τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Η θερμοκρασία σημείωσε πτώση σε αρκετές περιοχές και στις 8 το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε -6 στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας Γρεβενών και σε Λαϊλιά Σερρών, -4 στη Βλάστη Κοζάνης, - 1 σε Δεσκάτη Γρεβενών και Αγ. Παύλο Ημαθίας και μηδέν βαθμούς Κελσίου σε Αμύνταιο Φλώρινας, Πολύγυρο Χαλκιδικής και Πτολεμαΐδα.

Ισχυρή χιονόπτωση στις Σέρρες

Ισχυρή χιονόπτωση έπληξε το Καρυδοχώρι Σερρών τα μεσάνυχτα.

Ο χιονιάς παρότι διανύουμε τις πρώτες ημέρες της άνοιξης, είχε τέτοια ισχύ που μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες παρέμεινε κλειστός ο οδικός άξονας.

Αξιοσημείωτο, πως το χιόνι σκέπασε ακόμα και τα ανθισμένα δέντρα, δημιουργώντας παραμυθένιο σκηνικό.

Φωτό: halkidikifocus.gr-Στέλιος Ρήγας, Κωνσταντίνος Νικολαΐδης