Σεισμός στην Λευκάδα

Αναστάτωση στη Λευκάδα από σεισμική δόνηση.Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε σττις 10:52. στην Λευκάδα.

Το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σιεσμού εκτιμάται ότι βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή, 14 χιλιόμεντρα νοτιοδυτικά απο το κέντρο του νησιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές η τραυματισμοί.