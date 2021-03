Κιλκίς

Κατέστρεψαν βιβλιοθήκη στο... όνομα του Κουφοντίνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδρομική επίθεση σε κτήριο υπέρ του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Άγνωστοι στοχοποίησαν την Δημόσια Βιβλιοθήκη Κικλκίς.

Το κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κιλκίς και του Κέντρου Νεότητας, που συστεγάζονται, επέλεξαν οι υποστηρικτές του καταδικασμένου δολοφόνου της 17 Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα, για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον απεργό πείνας.

Οι δράστες έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, καταστρέφοντας την πρόσοψη του κτηρίου.

Βντεο: eidisis.gr