Αχαΐα

Εκτροχιασμός τρένου στον Άγιο Ανδρέα

Συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου της Πάτρας εκτροχιάστηκε σήμερα το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρένο εκτροχιάστηκε, για άγνωστη ακόμα αιτία, λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του με πέντε επιβάτες από τον σιδηροδρομικό σταθμό, και έχοντας ως προορισμό τα Καμίνια της δυτικής Αχαΐας.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία, προκειμένου να απομακρύνουν τον συρμό, ενώ μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό.

Φωτό: patrastimes.gr