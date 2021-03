Θεσσαλονίκη

Κατάληψη ΑΠΘ: Συλλήψεις μετά την εκκένωση (εικόνες)

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία και θα οριστεί ρητή δικάσιμος.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν 16 από τις 33 προσαγωγές ατόμων που πραγματοποίησε το πρωί η αστυνομία κατά την επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στην Πρυτανεία του ΑΠΘ.

Ωστόσο, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι οι 16 συλληφθέντες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους αφορά το αδίκημα της παράνομης παραμονής σε δημόσια υπηρεσία (168 παρ. 1 ΠΚ).

Λόγω των περιορισμών για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, η εισαγγελική Αρχή αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι. Όταν η δικογραφία διαβιβαστεί στην εισαγγελία θα οριστεί ρητή δικάσιμος.

Νωρίτερα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε ανακοίνωσή της μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, είχε γνωστοποιήσει ότι από τους 33 προσαχθέντες «οι 19 δήλωσαν φοιτητές του ΑΠΘ ενώ οι υπόλοιποι 14 δεν σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται φοιτητές, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενη εκκένωση της κατειλημμένης Πρυτανείας.

Πρύτανης ΑΠΘ: Το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου είναι καθ’ ύλην και προστατεύεται

«Η σημερινή αστυνομική επιχείρηση εντάσσεται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Στο Αριστοτέλειο δεν παύει η εισαγγελική δικαιοδοσία, η οποία ασκείται κατά ισότιμο τρόπο σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας και εφόσον διαπιστώνεται πως διακινδυνεύεται, παρεμποδίζεται ή παραβιάζεται η άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων από παρεμβάσεις τρίτων, την αρμοδιότητα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους, έχει η αστυνομία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, μετά την πρωινή αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης του Κτιρίου Διοίκησης, που από τις 22 Φεβρουαρίου τελούσε υπό κατάληψη.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ υπενθύμισε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, που από τις 24 Φεβρουαρίου βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση, εξέδωσε τρία ψηφίσματα (24/2, 1/3, 2/3), στα οποία ζητούσε την άμεση λήξη της κατάληψης του κτιρίου, τονίζοντας ότι «η συνέχισή της καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και Τμημάτων Σχολών στο κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ».

Η απόφαση αυτή της αναστολής της κεντρικής διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, είχε κοινοποιηθεί σε όλες τις αρμόδιες Αρχές της Πολιτείας και διαβιβαστεί υπογεγραμμένη από τον πρύτανη προς δημοσίευση σε ΦΕΚ, καθώς τις ημέρες της κατάληψης παρήλθαν ή εξέπνεαν ημερομηνίες που αφορούν πληρωμές, προμήθειες, διαγωνισμούς, εργολαβίες, εξελίξεις μελών ΔΕΠ, την επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας και κάθε άλλη κεντρική διοικητική λειτουργία του πανεπιστημίου.

«Το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου είναι καθ' ύλην και προστατεύεται. Αφορά τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, την έρευνα, τη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και δεν απαλλάσσει κανέναν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα και τους νόμους», τόνισε ο πρύτανης του ΑΠΘ, εξηγώντας ότι «φυσικά δεν τίθεται ζήτημα ακαδημαϊκών ελευθεριών, οι οποίες όχι απλώς κατοχυρώνονται, αλλά και προστατεύονται έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να τις καταλύσει ή περιορίσει, όπως συνέβη με την κατάληψη του κτιρίου διοίκησης για δυόμισι εβδομάδες».

Σε ό,τι αφορά την παραλαβή του κτιρίου διοίκησης και τον τερματισμό της αναστολής διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΑΠΘ, ο πρύτανης γνωστοποίησε ότι είναι σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες κατά τον νόμο διαδικασίες και «όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα και για την κατάσταση μέσα, θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση», ενώ «άμεσα ενημερώθηκαν οι Κοσμήτορες των Σχολών του ΑΠΘ, σε διαδικτυακή συνεδρίαση».