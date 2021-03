Λάρισα

Δαμάσι: Τελευταίο κουδούνι στο σχολείο πριν την κατεδάφιση – “Λύγισε” ο διευθυντής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητικές στιγμές έξω από το κτίριο όπου στεγάζονταν το Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου, λίγο πριν την κατεδάφιση.

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές έξω από το κτίριο όπου στεγάζονταν το Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου, το οποία υπέστη ζημιές από τον ισχυρό σεισμό πριν από λίγες ημέρες.

Ο διευθυντής του Γρηγόρης Λέτσιος, με δάκρυα στα μάτια , χτύπησε το τελευταίο κουδούνι.

Στην συνέχεια μπήκαν οι μπουλντόζες για να γκρεμίσουν το κτίριο που χτυπήθηκε με σφοδρότητα από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου…

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κάτοικοι της περιοχής – και κυρίως οι μαθητές – συγκεντρώθηκαν έξω από το προαύλειο και παρακολούθησαν την κατεδάφιση του σχολείου τους.

Βίντεο: larissanet.gr