Κηδεία με 2000 άτομα στην Δράμα - Φόβοι για εκτόξευση των κρουσμάτων

Συναγερμός έχει σημάνει μετά την κηδεία ιερέα στην οποία συγκεντρώθηκαν 2000 άτομα. Επί τόπου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.



Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και ειδικά στον δήμο Προσοτσάνης, μετά την κηδεία του πατέρα Αριστείδη Παπαδόπουλου (ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Εφημέριος και πνευματικός πατέρας της Ενορίας του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού, η οποία βρίσκεται στο χωριό Μικρόπολη), η οποία κατά δήλωση του δημάρχου, Θεόδωρου Αθανασιάδη «συγκέντρωσε περίπου 2.000 άτομα»!

«Ο πατέρας Αριστείδης ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινότητα γι’ αυτό και στην κηδεία μαζεύτηκαν περίπου 2.000 άτομα. Αυτά βέβαια δεν ήταν μόνο από το χωριό Μικρόπολη, αλλά και από τα κοντινά χωριά. Είχε πολλά πνευματικά παιδιά. Εμείς από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουμε την κατάσταση με ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ που έκαναν και σήμερα (11/3) rapid test αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα» τόνισε μιλώντας ο κ. Αθανασιάδης.

Τον συνωστισμό κατά την διάρκεια της κηδείας παραδέχτηκε και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Αβραάμ Δαυίδ. «Ναι, στην κηδεία παρατηρήθηκε συνωστισμός αλλά ο κύριος όγκος των πιστών που παραβρέθηκαν ήταν από τα γύρω χωριά και όχι από το δικό μας».



Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενήργησε rapid test

Στο μεταξύ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε την Πέμπτη στο χωριό Μικρόπολη στη Δράμα και διενήργησε τα πρώτα rapid test στους κατοίκους, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν ενθαρρυντικά. «Στα 44 δείγματα που δόθηκαν σήμερα από τους κατοίκους μέσω rapid test που διενεργήθηκαν από κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, όλα ήταν αρνητικά» σημείωσε ο Αβραάμ Δαυίδ, πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μικρόπολης, η οποία απαριθμεί 560 κατοίκους.

«Ανάλογα τεστ θα γίνουν και την επόμενη εβδομάδα. Ξέρουμε ότι η περιοχή της Μενοίκιου έχει επιβεβαιωμένα κρούσματα και ευτυχώς που τα πρώτα δείγματα από τη Μικρόπολη δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό» τόνισε ο δήμαρχος Προσοτσάνης.

