Πρέβεζα

Άρπαξαν χρήματα, λίρες και χρυσαφικά μέσα σε ένα διήμερο

Πώς κατάφεραν να εισβάλουν σε σπίτια και να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Δύο υποθέσεις κλοπών που έγιναν στην περιοχή της Φιλιππιάδας Πρέβεζας εξιχνίασε η Ομάδα Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας.

Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι δύο κατηγορούμενοι, εισήλθαν σε μονοκατοικία στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας, το πρωί της 12η Ιανουαρίου, απ’ όπου αφαίρεσαν χρυσαφικά και δύο χρυσές λίρες

Μία ημέρα πριν μετέβησαν σε σπίτι στη Γέφυρα Καλογήρου, όπου ο ένας ενώ απασχολούσε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στον εξωτερικό χώρο, ο δεύτερος εισήλθε σε αυτό και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και χρυσαφικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.