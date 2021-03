Θεσσαλονίκη

Μικρό οπλοστάσιο βρέθηκε σε διαμέρισμα (εικόνες)

Χειροπέδες στον άνδρα στο σπίτι του οποίου βρέθηκε οπλισμός.

Ένα μικρό οπλοστάσιο βρήκαν αστυνομικοί στην κατοχή άνδρα, 41 ετών, ο οποίος συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για παράνομη κατοχή όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι πυροβόλα όπλα, 21 γεμιστήρες πιστολιών, 1164 φυσίγγια (στην πλειονότητά τους ειδικού τύπου που η κατοχή τους δεν επιτρέπεται), τρία πτυσσόμενα μαχαίρια, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), όπως επίσης ποσότητα κάνναβης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχε σε κοινή θέα ένα ακόμη πυροβόλο όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, χωρίς όμως να τηρεί τους όρους φύλαξής του.

Σε βάρους του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.