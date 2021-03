Χανιά

Μαχαίρωμα στα Χανιά: Πέντε συλλήψεις - Στην ΜΕΘ ο νεαρός

Ποιοι κρύβονται πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 19χρόνου στα Χανιά.

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που διαπράχθηκε χθες το μεσημέρι σε βάρος 19 χρόνου στα Χανιά.

Όπως ανακοίνωσε η Ε.Λ.ΑΣ στην υπόθεση εμπλέκονται πέντε άτομα που συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να προκαλέσει με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου σωματικές βλάβες στο θύμα της επίθεσης.

Σε βάρος των συλληφθέντων, που θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Χανίων, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της συμπλοκής και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 19χρονος υπεβλήθη σε χειρουργείο και μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων.