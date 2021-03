Ηλεία

Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης: “Θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αδελφός της 11χρονής, ο οποίος κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, δήλωσε πως η αδελφή του είναι φοβισμένη και πεσμένη ψυχολογικά.

Ξεχειλίζει η οργή στην Ηλεία για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε καταγγείλει προ διετίας μία 11χρονη από εργάτη γης σε χωριό του Δήμου Πύργου.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, κάνοντας τον αδελφό της ανήλικης να ξεσπάσει κατά της δικαιοσύνης, όσο και κατά του αλλοδαπού, τονίζοντας πως αν επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό, θα πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Ο αδελφός της 11χρονής, ο οποίος κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, δήλωσε πως η αδελφή του είναι φοβισμένη και πεσμένη ψυχολογικά ενώ αποκάλυψε και ένα παλαιότερο περιστατικό στο χωριό, όταν οι κάτοικοι ανακάλυψαν σε κινητό αλλοδαπών φωτογραφίες κοριτσιών της περιοχής.

«H αδελφή μου εμπιστεύτηκε σε μένα ότι ο εργάτης γης την παρενοχλούσε και μάλιστα της το έκανε πάρα πολλές φορές. Η αδελφή μου πλέον αφού μεγάλωσε και ωρίμασε ένιωσε ότι είχε την ανάγκη να το πει σε κάποιον και το είπε σε έμενα. Νόμιζα ότι υπήρχε δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το θέμα γιατί όπως ακούμε καθημερινά γίνονται πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Θεώρησα σωστό να ενημερώσω τις Αρχές αλλά όπως αποδείχτηκε δικαιοσύνη δεν υπάρχει και άνθρωποι που προσεγγίζουν ανήλικα κορίτσια, ανώμαλοι, είναι έξω. Είμαι 26 ετών και δε μπορώ να το καταλάβω. Θέλω κάποιος να μου εξηγήσει γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη… Κακώς αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω, θα έπρεπε να τιμωρηθούν και γι’ αυτό υπάρχουν οι Αρχές και οι Εισαγγελείς, για να είναι μέσα οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.

Η αδελφή μου είναι πολύ πεσμένη ψυχολογικά γιατί ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έξω αυτή τη στιγμή και νιώθει φόβο. Τι έπρεπε να κάνουμε, να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας; Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε όπως φαίνεται. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Η αδελφή μου αυτή τη στιγμή συνεχίζει το σχολείο της. Αύριο, μεθαύριο θα βγει έξω να παίξει. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα; Θα εισβάλλει πάλι ο ίδιος, θα βάλει κάποιον άλλον να την προσεγγίσει; Αυτά είναι που φοβάται η κοπέλα.

Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι του χωριού είναι ενημερωμένοι για να προσέξουν για τα παιδιά τους. Στο παρελθόν είχε πέσει στα χέρια μας ένα κινητό από αλλοδαπούς και είχαν κατεβάσει κάποιες φωτογραφίες κοριτσιών από το χωριό από το facebook . Τον λόγο που τις είχαν κατεβάσει δεν τον ξέρω, απλά έγινε και αυτό με την αδελφή μου και θεωρώ ότι πρέπει να φύγουν από εδώ. Τώρα, αν θα ενοχλήσουν ξανά δικό μου παιδί θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου και θα πάθουν αυτό που τους αξίζει. Εγώ έκανα το σωστό, πήγα στην δικαιοσύνη αλλά από την στιγμή που καμία δικαιοσύνη δεν υπάρχει, θα πάρω το νόμο στα χέρια μου.

Ο άνθρωπος αυτός είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είμαι ρατσιστής, για άλλους μπορεί να είναι καλός. Για μένα ήταν ένας απλός εργάτης όπως άλλωστε και εγώ δουλεύω στο μεροκάματο αλλά από τη στιγμή που έμαθα ότι κάνει αυτές τις πράξεις, κακώς είναι ελεύθερος και για μένα όλοι αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν!» τόνισε στο Star.

Πηγή: PatrisNews