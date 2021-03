Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μετρά νεκρούς η Μαλεσίνα

Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων του κορονοϊού στην περιοχή. Άλλα δέκα άτομα από την περιοχή νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Μαλεσίνα, καθώς μετά τα δύο ηλικιωμένα αδέλφια που πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών, εξαιτίας επιπλοκών του κορονοϊού, ακόμα μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Πρόκειται για το 5ο θύμα από την Κοινότητα Μαλεσίνας, κάτοικοι της οποίας έχουν γεμίσει τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την Κλινική Κορονοϊού του Νοσοκομείου Λαμίας. Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται 12 άτομα εκ των οποίων τα 10 είναι από τη Μαλεσίνα, ανάμεσα τους και ένας άνδρας 26 ετών! Στο σύνολο έχουν χρειαστεί εντατική θεραπεία 14 άτομα με το ένα εξ αυτών να έχει διακομιστεί στη Λάρισα, καθώς δεν υπάρχει από τις 7 Μαρτίου ελεύθερο κρεβάτι στη Λαμία!

Από τους παραπάνω ασθενείς οι δύο έχουν επιστρέψει και πάλι στην Κλινική, ένας 38χρονος και ένας 75χρονος, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν τη μάχη με τον επικίνδυνο ιό μαζί με τους δεκάδες συγχωριανούς τους που νοσηλεύονται στο Πέτρινο, όπου είναι γεμάτα τα 70 κρεβάτια.

Ο πρώτος θάνατος από κορονοϊό από την περιοχή της Μαλεσίνας καταγράφηκε στις 3 Μαρτίου, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα η Φθιώτιδα έχει θρηνήσει την απώλεια έξι ανθρώπων.

Η Μαλεσίνα είχε κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από την Κυριακή 28/02-2021 για λόγους Δημόσιας Υγείας.

