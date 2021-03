Κέρκυρα

Κέρκυρα: Φωτιά σε κρουαζιερόπλοιο (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica, στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Φωτιά ξέσπασε, γύρω στις 15:30 το απόγευμα, στο κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica, το οποίο βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας από τις 30 Ιανουαρίου, λόγω χειμερινής παραμονής του σε λιμάνι.

Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν μέλη του πληρώματος και βρίσκεται χωρίς επιβατικό κοινό. καθώς δεν εκτελούσε δρομολόγια.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο λιμάνι προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες, οι οποίες φαίνεται να έχουν καλύψει τη δεξιά πλευρά του σκάφους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Λίγο μετά τις 18:00, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να θέσουν υπό μερικό έλεγχο την πυρκαγιά.