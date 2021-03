Κιλκίς

Οικογενειακή τραγωδία με άγριο έγκλημα

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς δράστη και θύματος. Ανάστατη η τοπική κοινωνία. Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Ένα στυγερό έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, κοντά στο Μυριόφυτο του Κιλκίς.

Περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, θείος και ανιψιός λογομάχησαν μεταξύ τους για προσωπικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο 28χρονος άνδρας μαχαίρωσε πολλαπλά τον 68χρονο θείο του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος ζήτησε τη βοήθεια του πατέρα του και αδελφού του θύματος προκειμένου να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Κιλκίς, ωστόσο οι δύο άνδρες δεν τα κατάφεραν.

Ο 68χρονος άνδρας διακομίσθηκε, τελικά, στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για την οικογενειακή τραγωδία διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου φερόμενου ως δράστη.

Πηγή: thestival.gr