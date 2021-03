Θεσσαλονίκη

Νοίκιασε βίλα και έκανε κορονοπάρτι

Ακριβά πλήρωσε την ιδέα του για πάρτι ένας νεαρός, αλλά και οι καλεσμένοι του.

Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού.

Ο νεαρός είχε μισθώσει διώροφη βίλα στο χωριό Μεσημέρι της Θεσσαλονίκης όπου διοργάνωσε κορονοπάρτι με τη συμμετοχή άλλων πέντε ατόμων, παραβιάζοντας έτσι τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς μεταδοτικής ασθένειας.



Στον διοργανωτή βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και στους συμμετέχοντες διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ έκαστο.