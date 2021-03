Φθιώτιδα

Νεκρός μοναχός από κορονοϊό - Σε καραντίνα δύο μοναστήρια

Συναγερμός στις Υγειονομικές Αρχές μετά το θάνατο ενός μοναχού και τα κρούσματα σε μοναστήρι.

Συναγερμός σήμανε στις Υγειονομικές Αρχές μετά το θάνατο ενός μοναχού και τα κρούσματα σε μοναστήρι της Τιθορέας και το Μετόχι του.

Ο 63χρονος μοναχός της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας Παρνασσού στην Τιθορέα πέθανε το πρωί της Πέμπτης σε ηλικία 63 ετών.

Αρχικά οι αδελφοί της Μονής νόμισαν ότι «έφυγε» από ανακοπή, γιατί είχε προβλήματα με την καρδιά του. Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων από τα τεστ που έγιναν στο Κ.Υ. Αμφίκλειας ο π. Δαμασκηνός που «έφυγε», νοσούσε από κορονοϊό.

Η ανακοίνωση του μοναστηριού:

Ένας ακόμη 53χρονος μοναχός, της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας Παρνασσού στην Τιθορέα, νοσηλεύεται με κορονοϊό στο νοσοκομειο της Θήβας, ενώ δυο μοναχές από το Μετόχι της Μονής που βρίσκεται στο Μόδι, είναι θετικές στον Covid 19.

Τόσο οι 30 περίπου μοναχοί στην Τιθορέα, όσο και οι 7 μοναχές στο Μόδι βρίσκονται σε καραντίνα και ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στην περιοχή υπάρχει μεγάλη ανησυχία διασπορά αφου αρκετοί πιστοί από την περιοχή μπαινοβγαίνουν στο Μοναστήρι και στο Μετόχι.

Στην ανακοίνωσή της η Μονή μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εγκαρδίως για τη βοήθειά τους, τη Δήμαρχο Αμφίκλειας-Ελάτειας , κ. Αθανασία Στιβακτή, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τιθορέας κ. Γεώρ. Τσαρούχα , τον διευθυντή του κέντρου υγείας Αμφίκλειας κ. Λεπενό, την αστυνομική διεύθυνση του Τοπικού Τμήματος της περιοχής μας , καθώς επίσης και τα πνευματικά μας παιδιά για τη συμπαράστασή τους».

Σημειώνουμε ότι το Μοναστήρι στο οποίο Ηγούμενος είναι ο Γέροντας Νεκτάριος, δεν υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας καθώς η αδελφότητα είναι με το Παλαιό Ημερολόγιο.

Πηγή: lamiareport.gr