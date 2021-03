Θεσσαλονίκη

Πατέρας και γιος εκβίαζαν 40χρονη και το παιδί της

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τι κατήγγειλε η γυναίκα.

Σε σύλληψη δύο ανδρών, πατέρα και γιου, προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του Λαγκαδά, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες επικοινώνησαν τηλεφωνικά την Πέμπτη με 40χρονη μητέρα ανήλικου και μετερχόμενοι απειλές κατά της ζωής της ίδιας, αλλά και του γιου της, απαιτούσαν εκβιαστικά την καταβολή χρηματικού ποσού για μεταξύ τους διαφορές.

Καταγγέλθηκε, επίσης, ότι τον τελευταίο μήνα η γυναίκα δέχτηκε λεκτική προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της, τόσο τηλεφωνικά, όσο και κατ' ιδίαν, από τον ένα εκ των δύο ανδρών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.