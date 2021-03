Κιλκίς

Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός που έσφαξε τον θείο του

Στον εισαγγελέα ο 27χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του θείου. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για το άγριο φονικό.

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κιλκίς οδηγείται ο 27χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 63χρονο θείο του. Το έγκλημα διαπράχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής κοντά στο χωρίο Μυριόφυτο.



Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργεί η Ασφάλεια Κιλκίς, ανιψιός και θείος όργωναν με τα τρακτέρ τους τα χωράφια, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο 27χρονος επιτέθηκε στον θείο του καταφέροντάς του αλλεπάλληλες μαχαιριές - εκτιμάται ότι είναι 15 - σε θώρακα, κοιλιά, χέρια και πόδια.



Όπως έγινε γνωστό, αιμόφυρτος, ο 63χρονος αγρότης κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο τον αδελφό του - πατέρα του 27χρονου - που εκείνη την ώρα βρισκόταν κοντά στο συμβάν χωρίς όμως να το έχει αντιληφθεί. Εκείνος έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον αδελφό του στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.



Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Κιλκίς εντόπισαν στα χωράφια και προσήγαγαν τον 27χρονο που δεν είχε απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ κατέσχεσαν το μαχαίρι με το οποίο τελέστηκε το φονικό. Η εκδοχή που εξετάζουν οι διωκτικές Αρχές είναι ότι προηγήθηκε λογομαχία ανάμεσα στον δράστη και το θύμα αλλά η αιτία παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.



Προανακριτικά, ο 27χρονος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 63χρονος δημιουργούσε προβλήματα στην οικογένειά του. Ο νεαρός αναμένεται μετά την απαγγελία των κατηγοριών να παραπεμφθεί στον Ανακριτή, από τον οποίο θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.