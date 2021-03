Ροδόπη

Μετέτρεψε το σπίτι του σε παράνομο καζίνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραπέζια για πόκερ είχαν στήσει οι αμετανόητοι τζογαδόροι, εν μέσω lockdown. Συλλήψεις και πρόστιμα.

Συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής, στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής 14 άτομα και συγκεκριμένα 13 Έλληνες και 1 αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί παιγνίων, περί εθνικού τελωνειακού κώδικα και περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων καθώς και την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε υπόγειο οικίας στην πόλη της Κομοτηνής.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε η διενέργεια και συμμετοχή των δραστών σε παράνομο τυχερό παίγνιο (ΠΟΚΕΡ), το οποίο είχε διοργανώσει ο ένας από αυτούς και ιδιοκτήτης του σπιτιού, ενώ η αλλοδαπή δράστιδα παρείχε υπηρεσίες σερβιτόρας.

Επιπλέον, εξωτερικά του σπιτιού εντοπίσθηκε εγκατεστημένη κάμερα καταγραφής εικόνας, η οποία και κατασχέθηκε.

Στην κατοχή των συλληφθέντων και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο υπόγειο και λοιπούς χώρους της οικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για την διενέργεια τυχερών παιγνίων

12 τράπουλες

986 μάρκες πονταρίσματος

το χρηματικό ποσό των 1.505 ευρώ

49 συσκευασίες με καπνό, συνολικού βάρους 1.470 γραμμαρίων για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί

Σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και συγκεκριμένα 3.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της οικίας και από 300 ευρώ στους υπόλοιπους για παραβίαση των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.»